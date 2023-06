ARVAMUS ⟩ Toitumisnõustaja: lapsed, kes on ülekaalulised lapseeas, on seda ka täiskasvanuna

Tänasel lastekaitsepäeval tahaksin ma avaldada oma ausat arvamust ja nii öelda laste kaitseks välja astuda. Tahaksin koputada lastevanemate südametunnistusele ja tuletada meelde mõned olulised asjad. Võib juhtuda, et nii mõnigi tunneb, et minu järgnev jutt talle ei meeldi, kuid kui see nii on, siis tegelikult see just sulle kõige enam mõeldud ongi. Ja soovitan siiski lõpuni lugeda, sest minu peamine eesmärk ei ole tegelikult moraali lugeda ja hurjutada, vaid murekohale tähelepanu pöörata ja anda mõned soovitused, kuidas olukorda parandada.

Ülekaalulisuse probleem

Kui me tahame, et meie elu õied õitseksid täies hiilguses kaua-kaua, siis tuleb alustada sellest, et peame tõele näkku vaatama. Meie riigi iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline ja ülekaalulisi lapsi tuleb vanuse suurenedes aina juurde. Näiteks neljandas klassis on juba iga kolmas laps ülekaaluline. Täiskasvanute seas on ülekaalulisi aga 57 protsenti ehk iga teine on ülekaaluline. Kuid milles on probleem? Probleem on selles, et ülekaal on tõsiselt elu hävitav. Ülekaal ja rasvumine suurendab 2. tüüpi diabeedi ja südame-veresoonkonnahaiguste riski, kuid lisaks mõjutab see väga negatiivselt ka enesehinnangut ja elukvaliteeti. Depressioon, koolikiusamine ja madal enesehinnang – kas need on need, mida oma lapsele sooviksid?