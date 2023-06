Ületreenimine paneb kiirete tulemuste asemel sisse tagurpidikäigu

Tippsportlaste treeningkavade järgimine on ohtlik

Apteeker toob välja ohtliku tendentsi, et tänapäeval on sotsiaalmeedias väga lihtne lemmiksportlase tegemistel silma peal hoida ning paljud harrastajad on hakanud nende harjumusi ja treeninguid jäljendama. Sealjuures arvestamata, et tipud on oma alaga tegelenud aastaid, kui mitte aastakümneid. «Ekslikult hakatakse nende treeninguid jäljendama, lootes saavutada koheselt sama tase, kuid algajad saavad sarnaselt treenides kiiresti ülekoormuse. Lisaks kipuvad inimesed unustama, et elukutselistel sportlastel on tavaliselt abiks meeskond inimesi, kes jälgivad pingsalt, et sportlase toitumine, treening ja puhkerežiim oleksid tasakaalus,» kirjeldab Baar. Ta rõhutab, et inimesed, kes järgivad ainult sportlaste treeninguid, ega järgi nende taastumisrežiimi on üsna kiiresti sarnasest treeningust väsinud ja end vigaseks treeninud.