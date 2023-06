Need lihtsad tegevused aitavad ära hoida seljavalu

Liigu rohkem

Meie kehad peavad olema liikuvuses kogu päeva vältel, et hoida veri ringlevana, mis aitab hoida ära liigeste jäikust. Uuringutest selgub, et lisaks selja tervise edendamisele suurendab aktiivne liikumine vaid 11 minuti vältel päevas sinu eluiga. Et päeval rohkem liikuda, jaluta ühistranspordi ja autode kasutamise asemel. Ära võta lifti, kui sul on võimalus kasutada treppe ning kui on tarvis istuda pikemat aega ühe koha peal, pane teavitus, et tõusta püsti iga teatud aja tagant ja olla paar minutit aktiivne.