Ott Kiivikase loenguga avatakse Kalamajas uus välitreeningala

«On oluline, et jõulinnakud oleksid mõeldud erinevatele inimestele hoolimata nende sportlikust vormist. Nii nagu mitmel teisel linnaosa treeningalal, nii on ka Kalma haljakul reguleeritavate raskustega jõuseadmed. Jõutreening ja lihastoonuse säilitamine on vajalik igas vanuses inimestele ja seda ka treeningalale seadmeid valides arvestati,» ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.