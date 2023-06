Kuidas tegeleda aiatöödega nii, et keha jääks terveks ja tööisu säiliks

Õues toimetamine ja erinevate aiatöödega tegelemine on tervisele kasulik ja tihti rahulolu pakkuv protsess. Vahel võib aga liigne agarus olla ogarus. Päris sagedased on juhtumid, kus pärast ennastunustavat õues rassimist on järgmisel päeval ihuliikmed nii haiged, et paar päeva on meelistegevustega tegelemine väga vaevaline või hoopis võimatu.