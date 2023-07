Uus uuring tõestas, et need kaks tegevust suudavad diabeeti ennetada

Regulaarse treeningu osakaalu suurendamine suurendas tundlikkust insuliini suhtes enam kui kahekordselt, võrreldes ainult kaalulangetusega. Teadlased ütlesid, et see võib ennetada või edasi lükata prediabeedi üleminekut II tüüpi diabeediks, vähendades samal ajal ka südamehaiguste riski.

Prediabeet on seisund, mille korral teie veresuhkru tase on normist kõrgem, kuid mitte piisavalt kõrge, et seda saaks diabeediks nimetada. Allikas: minudoc.ee.

«Insuliiniresistentsus on peamine tegur, mis põhjustab 2. tüüpi diabeeti, mittealkohoolset rasvmaksahaigust ja ebanormaalseid vere lipiidide sisaldust rasvunud inimestel,» ütles vanemteadur dr Samuel Klein.

«Oleme näidanud, et treeningu kombineerimine kaalulangusega parandab märkimisväärselt kogu keha insuliinitundlikkust, vähendades seeläbi diabeedi tekkeriski ja ravides rasvumisega seotud ainevahetushaigusi palju suuremal määral, kui see on võimalik ainult kaalulangetamise korral,» ütles ta ülikooli pressiteates.

Rasvumine muudab keha insuliini suhtes resistentseks ja see põhjustab veresuhkru kontsentratsiooni tõusu, selgitas Klein.

Uuringus osalenud 16 prediabeediga vabatahtlikku olid rasvunud, nende kehamassiindeks jäi vahemikku 30 (rasvumise lävi) kuni 49.

Kaheksa vabatahtlikku pandi rühma, kus nad rakendasid ainult dieeti ja kaotasid kümme protsenti oma kehakaalust. Ülejäänud kaheksa pidasid samuti dieeti ja kaotasid kümme protsenti oma kehakaalust, kuid lisatud oli juhendatud treeningprogramm, mida osalejad mitu päeva nädalas täitsid.

«Enamike uuringute andmed näitavad, et treening mõjutab ülekaaluliste inimeste kehakaalu väga vähe,» ütles Klein. «Meie uuring hõlmas üksikasjalikke analüüse metaboolsete muutuste kohta lihastes ja keharasvas enne ja pärast 10 protsenti kaalukaotust inimestel, kes võtsid kaalust alla ainult dieediga, ja neil, kes kaotasid sama palju kaalu dieedi ja juhendatud treeningu abil. Tulemused näitavad, et treeningu ja kaalukaotuse kombineerimise eelised on märkimisväärsed.

Miljonitel ameeriklastel – võib-olla koguni 96 miljonil – on prediabeet. Rohkem kui 37 miljonit inimest Ameerika Ühendriikides põeb diabeeti ja üle 40 protsendi on rasvunud.