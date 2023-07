Spetsialistid selgitavad, kuidas mõjutab uni toitumist

Uuringud on näidanud, et tsirkadiaanrütmide häired suprakiasmaatilises tuumas ja perifeersetes kudedes võivad põhjustada metaboolse sündroomi ilminguid. Samuti on välja toodud, et vahetustega töö ja unepuudus võivad suurendada rasvumise riski, olles seotud täiskõhutunde tekkimisega seotud hormooni leptiini vähenenud nõristumisega.

Sarnaselt ainevahetuse ööpäevase kella juhtimisega on toit perifeersete rütmide jaoks väga võimas sünkroniseerija. Uuringud näitavad, et kellageenide ekspressioon maksas ja teistes perifeersetes kudedes on seotud perioodiliste söögikordadega. Seega, mida regulaarsemad on meie söögikorrad, seda paremini on need kooskõlas meie tsirkadiaanrütmidega. Tähelepanuväärne on aga ka see, et kui katsetes närilistega piirati katseloomade toidu kalorsust, ilma et see tekitaks alatoitumist, tõi see kaasa eluea pikenemise kuni 50% ning lükkas edasi ka vanusega seotud patofüsioloogiliste muutuste, nagu vähkkasvaja, diabeet, neeruhaigus, katarakt jne, tekkimist.