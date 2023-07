Hilisõhtune kütus: Kas tõesti võib öine söömine sportlikke võimeid parandada?

Toitumist puhkeperioodil, näiteks inimeste puhul öösel, peetakse tavaliselt tervisele kahjulikuks. Nüüd on läbi viidud uus uuring hiirte peal tõestamaks, et söömine puhkeperioodil parandab oluliselt nende vastupidavust jooksutestides.

Peaaegu kõikidel elusolenditel, alates bakteritest ja taimedest kuni inimesteni, on omane elada ööpäevarütmi järgi. Ööpäevarütmi võib nimetada on bioloogiliseks kellaks, millele juhinduvad meie kehas olevad spetsiifilised geenid ja valgud, mida leidub kõikides rakkude tüüpides, sealhulgas luustikus ja lihastes.

Bioloogiline kell eksisteerib meie ajus suprahiasmaatilise tuuma nimelisena, mis paikneb hüpotalamuse eesmises osas. See reguleerib ööpäevarütme meie kehas. Kuigi keha käitub nende rütmide järgi, võivad need olla ka mõjutatud keskkonnast, näiteks kohandudes valgussignaalide järgi.

Viimastel aastatel on teadlased avastanud, et söögikordade ajastamisel on ka tugev mõju keha erinevatele osadele, eriti maksale. Seda on tõestatud uuringuga, mille käigus oli loomade söömisaeg piiratud 6-12 tunni ajavahemikuga.