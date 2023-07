TEADLASED SOOVITAVAD ⟩ Söö neid toite, kui soovid kauem elada

Kokkuvõttes leiti, et lihavabama toidu eelistajatel on 25% madalam risk suremuseks teatud haigustesse. Tulemused näitavad, et inimesed, kes eelistavad planeedisõbralikumaid toite, on 15% väiksem risk surra vähki või südame- ja veresoonkonnahaigustesse, 20% neurodegeneratiivsetesse haigustesse ja 50% hingamisteede haigustesse.

Juhtivautor Bui hoiatas, et Planeedi Tervisliku Toitumise indeks ei pruugi kajastada kõiki toiduaineid ja nende seoseid peamiste haigustega kõikides riikides. Näiteks on inimesi, kellel on spetsiifilised terviseseisundid, usulised piirangud või sotsiaalmajanduslikust seisundist ja toiduainete kättesaadavusest tingitud erinev juurdepääs toidule, mille tõttu on neil raskem järgida jätskusuutlikku toitumisharjumust. Täiendavad uuringud võiksid aidata lahendada selliseid takistusi.