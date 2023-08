Aina rohkemaid inimesi kimbutab just see tervisehäda

Kuigi vahel võib tunduda, et seljavalu on võimalik vältida, järgides tervislikke eluviise, siis nii see paraku alati ei ole. Küll aga soodustavad teatud tegurid seljavalude sagenemist, näiteks rasvumine, suitsetamine ja vale tööasend. Kui nende riskidega tegeleda, saab alaseljavalude esinemist vähendada 39 protsendi võrra.

Näiteks näib suitsetamine kahjustavat pisikesi veresooni, mis on olulised selgroo närvirakkude ning ketaste ja liigeste jaoks. Samuti seostub suitsetamine luude hõrenemisega. Teadlased teavad aga ka, et suitsetamine on sageli seotud teiste elustiiliteguritega, sealhulgas liiga vähese liikumise, rasvumise ja halva unega. Üheskoos suurendavad need kõik alaseljavalu riski.