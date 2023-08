Ülekaaluga kimpus inimesed ostavad mustalt turult originaali pähe müüdavat imeravimit

Põgusa Google'i otsinguga leidis ka Futurism, et otsingumootor pakub sponsoreeritud reklaame reguleerimata semaglutiidi ja tirtsepatiidi kohta, kuigi ettevõtte enda juhised keelavad ravimeid müüvate apteekide reklaamide esitamise. Kui ettevõttelt antud teema kohta küsiti, leidsid nad, et reklaamid rikuvad nende eeskirju ja eemaldas need.

«Reklaamijad, kes pole meie sertifitseerimisprogrammi läbinud, ei tohi reklaamida retseptiravimite müüki,» ütles Google'i pressiesindaja. «See hõlmab selliseid ravimeid nagu Ozempic, Wegovy või Semaglutide.»

Isegi arsti poolt välja kirjutatud Ozempic'i ja Wegovy'i on seostatud terviseriskidega ja kalduvusega panna inimesed toitu vähem nautima. Internetis müüdavate järeletehtud ravimite tõttu suurenevad võimalikud probleemid. Kas need on üldse need, mida nad väidetavalt on? Kui jah, siis kas need on puhtad ja täpselt mõõdetud? Kas inimesed, kes neid ostavad, saavad neid ohutult ja täpselt mõõta ja süstida? Kas neil tekib kiusatus kasutada ohtlikke doose?