MELATONIIN LASTELE ⟩ Loe, kuidas see mõjutab nende tervist

Paljud lapsevanemad annavad oma lastele toidulisandina melatoniini, uskudes, et see aitab neil paremini magada ja puhata välja enne rasket koolipäeva. Tihtipeale ei arutata seda oma perearstiga ning puuduvad kindlad teadmised, kuidas see mõjutab laste tervist.