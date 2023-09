Treener annab nõu: kardiotrenn ei pea olema lihtsalt jooks lindil

«Treeningvalikus on nii jooksutrenn keskuses, HIIT-treening, jooga, Fusion Pilates ning Nike Training Club tantsutrenn. Iga treening on väikse vimkaga ning läbi viidud oma ala treenerite poolt,» lausus Kristiine keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.

Tema sõnul satutakse üldjuhul kaubanduskeskusesse treenima vaid seal asuvas spordiklubis, kuid Kristiine Tervisenädala raames on spordihuvilistel olnud võimalik treenida nii katuseparklas, aatriumis kui ka keskuse koridoris. «Erilisemad trennid on inimestes tekitanud elevust ning meil on hea meel, et huvi eritreeningute vastu oli niivõrd suur, et kohad täitusid minutitega ja inimesed soovivad ühendada treeningud meelelahutusega,» lisas Leif.

Koormuse treeningul saab igaüks valida ise

Eritreeningute kasvava huvi tõttu on MyFitness loonud oma klubi treeningplaani püsivalt kolm erinevat eritreeningut – Studio X, BOXBOX ja Fusion Pilates. «Viimane ongi meie spordiklubis üks populaarsemaid,» nentis Ottas ja lisas, et kõik erikontseptsioonidega trennid on treenijate seas hästi vastu võetud ja küllaltki eriilmelised – igaüks leiab valikust selle, mis tal silma särama paneks. Ta soovitaski algajatel proovida rühmatreeninguid, kus aitavad motivatsiooni üleval hoida nii muusika kui treener.

Erikontseptsiooniga treeningud on sageli klassikalised treeningud, millele on lisatud meelelahutuslikke elemente. «Studio X on intervall-treeningu põhimõttega, BOXBOX kardiotreening poksilöökidega ja Fusion Pilates reformeritel tehtav lihastreening pilatese harjutustega. Kardiotrenn ei pea olema lihtsalt jooks lindil: kui Studio X trennis varieeruvad lühikesed jooksud harjutustega, siis BOXBOX treeningus saab kardiotrenn tehtud märkamatult poksides,» selgitas Ottas.