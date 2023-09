NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Tehti mitu olulist avastust Alzheimeri tõve kohta

Treeningul lihaskoes tekkiv hormoon irisiin võib aidata ennetada ja seljatada Alzheimeri tõbe, viitavad Massachusettsi üldhaigla uuringu tulemused. Irisiin on peamine vahendaja treeningust põhjustatud neprilüsiini taseme tõusule, mis põhjustab amüloid-beeta koormuse vähenemist. Neprilüsiin on amüloid-beetat lagundav ensüüm, mille aktiivsus on leitud olevat tõusnud Alzheimeriga hiirte ajus, kes olid füüsiliselt aktiivsed. Seega tasub trenni teha ka ajutervise nimel.

Ajakirjas General Psychiatry avaldatud uuringus näidati olulist seost leukotsüütide telomeeride pikkuse ja dementsusriski vahel. Iga kord, kui rakk jaguneb, kromosoomid paljunevad ja telomeerid lühenevad veidi, mistõttu on telomeerid kujunenud rakkude vananemise ja vanusega seotud haigusriski näitajaks. Pärast soo ja vanuse arvestamist oli kõige lühemate leukotsüütide telomeeridega osalejatel 28 protsenti suurem tõenäosus Alzheimeri tõve diagnoosi saamiseks kui neil, kellel olid pikimad leukotsüütide telomeerid.

Oregoni terviseülikooli teadlaste uuring paljastab esimest korda, et Alzheimeri tõve ja vaskulaarse dementsusega patsientide aju valgeaines degenereerub mikrogliia. Mikrogliia rakud aitavad aju puhastada rakujäätmetest. Kui närvirakkude jätkeid kattev müeliin on kahjustatud, hakkab mikrogliia tavaliselt ala puhastama. Uues uuringus leidsid teadlased, et mikrogliia ise hävineb rauarikast müeliini koristades. Mikrogliia kahjustumine soodustab Alzheimeri tõve ja vaskulaarse dementsuse korral kognitiivset langust.