Selles eas kaotatud unetunnid võivad tulevikus saada saatuslikuks

«Hea une ajakava on selline, mis tagab oma tegevustes järjepidevuse,» sõnab pulmonoloogia ja unemeditsiini assistentprofessor doktor Sonal Malhotra, «Teismeiga on vanus, kus noored püüavad õppida võimalikult palju, tegeleda huvitegevustega ja olla sotsiaalsed, seega on nende uneaeg oluline, et keha saaks päeva lõpus lõõgastuda ja taastuda.»

Malhotra pakub mõningaid näpunäiteid teismeliste uneaegade säilitamiseks sel õppeaastal:

Võtke kaks nädalat uute uneharjumuste kujundamiseks kas eelseisvaks kooliaastaks või õppeaasta ajamuudatusteks.

Teismelised vajavad igal ööl vähemalt 8-10 tundi und.

Teismelised peaksid võtma enne magamaminekut 30 kuni 45 minutit aega lõõgastumiseks, olles ilma ekraanita.

Nädalavahetustel peaksid teismelised püüdma oma unegraafikut nihutada mitte rohkem kui ühe tunni võrra, et nende koolinädalate ajakava ei oleks häiritud.

Vanemad ja teismelised peaksid looma õppimiseks eraldi ruumi, et voodi jääks ainult puhkamise kohaks.

Pärast kooli võib teha lühikesi uinakuid, kuid need peaksid kestma maksimaalselt 30 minutit.

Vältige pärast kooli kofeiini tarbimist.

Järjepidev ja piisav uneaeg võimaldab kasvuhormoonide vabanemist, suurendab immuunsüsteemi funktsiooni ja vähendab kehas põletikku. Uni on oluline õppimiseks, sest siis suudab aju mälestusi kinnistada ja kogu päeva jooksul õpitud teavet säilitada. Unepuudus võib põhjustada teismelistel koolis tähelepanematust ja suurendab tõenäosust kaasuvate haiguste, näiteks südame-veresoonkonna häirete tekkeks.

Tervisliku une osa on tervislik unekeskkond. Magamistoad peaksid olema jahedad ja pimedad, kus on vähe segajaid. Televiisorid, mängusüsteemid, sülearvutid ja isegi mobiiltelefonid on kõige parem magamistoast välja jätta, kuna need segajad võivad panna teismelisi puhkamise asemel neile tähelepanu pöörama.

Mõned teismelised võivad soovida oma koolitöösse rohkem panustada, kuid Malhotra sõnul on vanemate ülesanne tagada, et nende lastel oleks tasakaalustatud ajakava. Liiga paljude kohustuste korral võivad noored teismelised kogeda füüsilist või vaimset stressi, mis takistab neil lõõgastuda ja uinuda. Kui teismelised jäävad hilja ülesse selleks, et õppida, ei saa nende aju vajalikku puhkust, et hilisõhtul omandatavat teavet sama hästi säilitada kui päeva jooksul.