Need kaks asja hoiavad taibu terava ka kõrges eas

Regulaarselt aeroobseid tegevusi ja jõutreeningut harrastavatel 80ndates ja 90ndates inimestel on paremad vaimsed võimed kui nendel, kes pidevalt istuvad või teevad kas ainult aeroobseid tegevusi või jõuharjutusi. See on ajakirjas GeroScience avaldatud USA tedlasete uue uuringu peamine järeldus.