Siis võetakse vabalt, tehakse treeningus pause, reisitakse, nauditakse suvesooja, väljas söömist ja käiakse pidudel, ning sügise saabudes avastab nii mõnigi, et suvi on jätnud endast maha lisakilod. Siis meenub taas uusaastalubadus ning september ongi nagu uus jaanuar – hakatakse taas jälgima, mida suhu pistetakse, ja treeningsaalid on rahvast täis. Kõik see kestab, kui hästi läheb, jõuludeni, tavaliselt siiski vaid kuu-kaks. Ja nii kordub see igal aastal. Miks ei suudeta tervislikke harjumusi järjepidevalt hoida? Miks peab tervislike toiduvalikute tegemisega aina uuesti alustama?