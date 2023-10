TUNDUB VÕIMATU? ⟩ Magava inimesega saab tõepoolest rääkida

Hiljutine uuring, mida on läbi viinud Pariisi ajuinstituudi teadlased, on toonud päevavalgele üllatava seose une ja ärkveloleku vahel. See näitab, et erinevates unefaasides olevad inimesed suudavad võtta vastu ja reageerida verbaalsele teabele, hoolimata sellest, et nad samal ajal magavad.

Teadlased vastasid, et nii unehäiretega kui ilma unehäireteta magajad suudavad tabada verbaalseid stiimuleid reageerides näolihaste kokkutõmbamisega. See võime ilmneb vahelduvalt erinevates unefaasides, mis viitab sellele, et on hetki, mil magajad on ajutiselt väliskeskkonnaga omavahel ühendatud.

Need leiud mõjutavad une ajal toimuvate tunnetuslike protsesside mõistmist. Magavate inimestega standardiseeritud suhtlusprotokollide väljatöötamisel võivad teadlased saada ülevaate une ajal toimuvate vaimse tegevuse muutustest. See omakorda võib anda väärtuslikku teavet nii normaalsete uneharjumuste kui ka unehäirete kohta.

«Uni on keeruline nähtus ja meie uuringud on näidanud, et see ei ole stabiilne seisund. Pigem on see teadlike ja näiliselt teadvustamata hetkede kombinatsioon,» selgitab Pitié-Salpêtrière'i ülikooli haigla neuroloog Lionel Naccache. Ärkveloleku ja unefaaside mõistmine on ülioluline, kuna nende seisundite düsregulatsioon võib viia erinevate unehäireteni.