Terviseamet: koroonasse nakatumine on nädalaga kahekordistunud

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber sõnas, et arvestades haigestumise kasvu, tuleks üle 60-aastastel end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaktsineerida. «Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel hooajal vaktsineerida riskirühma kuuluvaid inimesi, kelleks on peamiselt 60+ vanuses inimesed ja raskete krooniliste haigustega inimesed. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või COVID-19 läbipõdemisest möödunud üle kuue kuu,» sõnas Sõber ja rõhutas, et vaktsineerimine on tasuta.