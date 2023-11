Uus uuring näitab, et 20-minutiline mõõdukas treening pärast unetut ööd võib parandada aju võimekust, edastab Medical Daily .

Portsmouthi Ülikooli teadlased leidsid, et mõõdukas treening võib parandada kognitiivset funktsiooni ka unepuuduse ja hapnikutaseme languse korral. Uuring näitab, et liikumine on kehale ja ajule ravim.