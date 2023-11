Peale unetut ööd on tundub trenni minemine suure vaevana, kuid on tõestatud, et see äratab rohkem ülesse kui miski muu.

Soovituslik on öö jooksul magada kokku 7-9 tundi. Kurb tõsiasi on see, et paljud meist ei saa meie igapäeva kohustuste tõttu soovitud unetunde täis. Teadlased selgitavad, mis on parim nipp, kuidas hoida end peale unetut ööd järgmisel päeval produktiivsena.