TERVISEKOMPASS ⟩ Kas laktoosi- ja gluteenivabad tooted on tervislikumad?

Liigne tervislikkus on aga äärmus, mis võib tervisele hoopis palju kahju teha. Miks inimesed valivad n-ö vabu tooteid ja miks on see oht tervisele? Tamme tõdeb, et paljud inimesed, kes valivad diagnoosita gluteeni- või laktoosivabu tooteid, unustavad, et kui midagi ära jätta, peab oskama seda asendada. Head asendust ei paku toidulisandid, vaid inimese jaoks on toitumisnõustaja sõnul kõige parem omandada kõiki vajalikke aineid toidust. Just seetõttu peab toidulaud olema mitmekesine ja põhjuseta midagi ära jätta ei tohiks.