Lihtne tegevus, mis võib meid nooremaks muuta

Tempokat kõndimist peetakse üldiselt heaks üldise tervise näitajaks. Teadlaste sõnul on see tõenäoliselt tingitud sellest, et kõndimine on üsna keeruline tegevus, mis tugineb lihaste, luude, südame ja kopsude tervisele, samuti mõtlemisoskusele ja vaimsele tervisele. Kõndimiskiirus kipub olema seotud ka regulaarse treeninguga.

Teadlased soovisid välja selgitada, kas kõndimistempo ja DNA telomeeride pikkuse vahel on seos. Telomeerid on nagu DNA kaitsekatted, need asuvad kromosoomide mõlemas otsas, aidates kromosoome kahjustuste eest kaitsta. Vananedes muutuvad need järk-järgult lühemaks. Mõned teadlased usuvad, et need võivad olla «bioloogilise vanuse» markerid ja aitavad näidata vanusega seotud haiguste riski. Lühemaid telomeere on seostatud lühema elueaga.