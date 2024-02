Proviisor selgitab, kuidas imendub D-vitamiin kõige paremini

Kõige tähtsam on vaadata üle oma elustiil. Märksõnad on kvaliteetne uni, tervislik toitumine, piisav liikumine ning stressitaseme vähendamine. Toitumine võiks olla võimalikult mitmekülgne. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et toidulaud sisaldaks piisavalt värsket ja värvilist. Köögi-, puu- ja teraviljadest saab nii kiudaineid kui ka vitamiine, mis on vajalikud piisava energivaru tagamiseks ning selleks, et seedimine oleks korras. Tasub jälgida, et ei tarvitataks liigselt loomseid rasvu, kuna need mõjuvad halvasti südame-veresoonkonnale. Võlusõna on mitmekülgsus!

D-vitamiini tasub võtta toiduga

Kui rääkida toidulisanditest, siis mitmekülgse toidulauaga inimene peaks üldjuhul juurde võtma vaid D-vitamiini, sest seda ei saa toidust piisavalt ja päikest on vähe. D-vitamiinil on oluline roll näiteks tervikliku immuunsuse tagamisel, aga ka luude ja hammaste tugevdamisel. Levinud soovitus on võtta seda juurde kõikidel kuudel, mille nimes on r-täht. Samas ei tohi kindlasti üle annustada, sest liig on pigem kahjulik.

Soovituslik on kord aastas oma D-vitamiini taset määrata, näiteks saab seda teha ka mitmetes Südameapteekides üle Eesti. Vastava analüüsinäidu alusel on hea sobivat annust valida, kuid puuduse ennetamiseks on soovituslik 1200–2000 IU (30–50 μg) päevas. Eelistada tasub õlikapsleid või -spreid, sest D-vitamiin on rasvlahustuv. Samal põhjusel tasub võtta seda vitamiini alati toiduga, sest siis on imendumine parim.

Mis võib veel turgutust pakkuda?

Mida teha juhul, kui elustiiliga on kõik hästi, aga haigused kipuvad ikka ligi ja väsimus vaevab? Toon välja mõned vitamiinid, mille tarbimisest võiks leida leevendust. Julgustan lisaks apteekriga nõu pidama!

B-grupi vitamiinid. Neil on muu hulgas tähtis osa organismi energiatootmises. B-vitamiinide puudusele võibki viidata väsimus, meeleolumuutused, kerge ärrituvus. Neid leidub täisteratoodetes, kaunviljades, munas ja maksas.