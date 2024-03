Hea enesetunde aluseks on kosutav uni, kusjuures mõned ajuosad on öösel aktiivsemad kui päeval. Unetervise all mõeldakse harjumusi ja tegevusi, mis tagavad piisava kestusega rahuliku ööune. Tänu sellele on inimene päevasel ajal ärkvel ning ei kurda liigset väsimust.