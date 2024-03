Hea uni loputab sõna otseses mõttes aju jääkidest puhtaks

Aju toodab neid jääkaineid päeva jooksul energiat kulutades ja toitaineid omastades. Jääkainete väljutamine on glümfaatilise süsteemi ülesanne, kuid selle drenaažikanalite võrgustiku toimimine pole veel lõpuni selge. Selge on see, et ajutöö käigus tekkivaid aineid ajus endas ümber ei töödelda ning need suunatakse organismi muudesse osadesse.