Unearst vastab: miks muutub vanuse kasvades uni kehvemaks?

Eakate unevajadus on umbes seitse tundi. Nad veedavad voodis kauem aega, kuigi uni on vähem kosutav. Bioloogiline rütm muutub, ka melatoniini tase võib vanemas eas olla madalam. Nad lähevad varem magama ja ärkavad hommikuti varem. Päevase lõunauinaku vajadus on pigem norm. Samas, üle 30-minutiline ja õhtupoolne uinak raskendab uinumist.