See öine harjumus võib aidata parandada õppimist ja tähelepanu

Magamine. Pilt on illustreeriv.

Meil kõigil on sisemine kell, mis reguleerib meie ööpäevast rütmi, sealhulgas siis, kui me magame ja kui oleme ärkvel. Valgus on kõige olulisem tegur, mis aitab kindlaks teha, millal peaksime tundma end ärkvel (tavaliselt päeval) ja millal unisena (tavaliselt öösel). Kui soovite kognitiivseid võimeid parandada, lülitage öösel tuled välja.