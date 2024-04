Kuidas loobuda suhkru- ja rasvarikastest toitudest?

Iseenesest pole suhkrutes midagi halba. Suhkrud on lihtsalt organismi poolt omistatavad süsivesikud, mis annavad meile elutegevuseks energiat. Laste ja loomade magusa-armastus näitab samuti seda, et suhkrud on organismile vajalikud. Lisatud suhkrud teeb «halvaks» see, et me kipume neid liiga palju saama. Kuid samamoodi võiks «halvaks» pidada üleliigselt saadud rasvu või valke. Põhiline probleem ei ole mitte konkreetne toitaine, vaid liigse energia sisse söömine.