Ärritunud soolt ei peagi ravima tablettidega, saab ka lihtsamalt

Pilt on illustreeriv.

Dieetravi on ärritunud soole sündroomi (IBS) korral efektiivsem kui ravimid. Need on Göteborgi ülikoolis läbiviidud uuringu tulemused, mida vahendab Eurekaalert. Toitumise kohandamisega vähenesid sümptomite esinemine enam kui seitsmel patsiendil kümnest.