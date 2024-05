Teadlased: pole üllatav, et just see dieet aeglustab aju vananemist

Kui nad kombineerisid kognitiivseid andmeid toitumise mõõtmistega, leidsid nad, et teatud toitainete profiil oli selgelt seotud nende inimestega, kelle aju vananes aeglasemalt. Eelkõige oli «ooremate ajudega» inimestel veres heal tasemel rasvhappeid, karotenoide, koliini, kahte tüüpi E-vitamiini ja antioksüdante. See toitainete profiil sarnaneb aga väga just Vahemere dieedi omaga.

«Meie uuringu ainulaadne aspekt seisneb selle kõikehõlmavas lähenemises, integreerides andmed toitumise, kognitiivse funktsiooni ja aju pildistamise kohta,» ütles juhtiv UNL teadlane Aron Barbey, «me liigume kaugemale pelgalt kognitiivse soorituse mõõtmisest traditsiooniliste neuropsühholoogiliste testidega. Selle asemel uurime samaaegselt aju struktuuri, funktsiooni ja ainevahetust, näidates otsest seost nende ajuomaduste ja kognitiivsete võimete vahel. Veelgi enam, me näitame, et need aju omadused on otseselt seotud toitumise ja dieetidega, nagu on näha toitainete biomarkerite mustritest.»