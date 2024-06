Neljapäeviti toimuvad Nõmmel tasuta suvetreeningud

«Värskes õhus liikumisel on positiivne mõju nii füüsisele kui ka vaimsele tervisele ja elukvaliteedile tervikuna. Kui sellele liita veel suvine Nõmme koos hea treeneriga, siis on see üks suurepärane võimalus vaba aja veetmiseks,» sõnas Nõmme linnaosavanema asetäitja Andra Roosa ja kutsub üles kõiki treeningutega liituma.