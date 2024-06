Kas külmutatud köögiviljad on ikka tervislikud – vastus võib üllatada

Puu- ja juurviljade tarbimine võib osutuda kulukaks, kui osta neid värskelt, vahendab The Conversation. Kasulike toidugruppide menüüsse lisamiseks on aga ka muid võimalusi. Näiteks külmutatud köögiviljad võivad olla isegi toitainerikkamad kui värsked, kuna neid külmutatakse kohe pärast korjamist. Samuti säilivad mineraalid nagu kaltsium, raud ja magneesium külmutatud toodangus sarnaselt värskele.

Külmutatud köögiviljad aitavad vähendada ka toidujäätmeid, kuna saad kasutada vaid vajaminevat kogust. Lisaks saab köögivilju ise külmutada. Konserveeritud köögiviljad ja puuviljad on samuti odavam alternatiiv värskele toodangule, olles samas väga mugavad kasutada.

Fermenteeritud köögiviljad on samuti hea võimalus menüüd täiendada, kuna need säilitavad suure osa vitamiinidest ja mineraalidest ning sisaldavad probiootikume, mis on kasulikud soolestikule.