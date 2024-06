Tallinn kutsub noori tasuta suvetreeningutele

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on suvetreeningute projekt noortele suurepärane võimalus veeta suve aktiivselt ja tervislikult. «Tallinn kui Euroopa spordipealinn 2025 pingutab igati, et noored saaksid järgida sportlikku eluviisi. Muuhulgas on hea meel pakkuda neile tasuta treeninguid, mida juhendavad professionaalsed treenerid. Lisaks avab linn suvel tasuta kasutamiseks ka üle 40 koolistaadioni,» ütles Oja, kutsudes kõiki Tallinna noori neid võimalusi kasutama. Ta lisas, et treeningud toimuvad eri linnaosades ja nii on noortel võimalik valida treeninguid, kuhu neil on kõige mugavam minna.