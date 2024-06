See tegevus võib leevendada üksindustunnet

USA 2023. aasta aruandes kuulutati üksindus rahvatervise probleemiks. Aruandes rõhutati, et isegi enne pandeemiast põhjustatud sotsiaalset isolatsiooni koges iga teine ​​ameeriklane üksindust. Üksildust seostatakse ka suurenenud südame-veresoonkonna haiguste, dementsuse, insuldi, depressiooni, ärevuse ja enneaegse surma riskiga.

Hiljutises ajakirjas Sleep avaldatud uuringus uuriti 2297 täiskasvanud, kelle keskmine vanus oli 44 aastat, seost üksinduse ja une tervise vahel. Osalejad täitsid küsimustiku, milles käsitleti nende une tervist ja üksindustunnet. Seejärel analüüsisid teadlased tulemusi korrelatsiooni- ja lineaarse regressioonianalüüsi ning moderatsioonianalüüside abil.

Tulemused näitavad, et parem une tervis oli seotud väiksema üldise ja emotsionaalse üksindusega vanuses, eriti nooremate täiskasvanute puhul. Kuid une tervise ja sotsiaalse üksinduse vahelist seost vanus ei vähendanud, edastab Medical Daily.

«Üksindus on kiireloomuline rahvatervise kriis ja arstidel on tungiv vajadus seda paremini mõista ja ravida. Meie tulemused näitavad, et uni mängib olulist rolli üksinduse mõistmisel kogu täiskasvanu eluea jooksul. Võib-olla võiksid jõupingutused une tervise parandamiseks olla kasulikud, et leevendada üksindustunnet, eriti noorte seas,» ütles uuringu juhtiv autor Joseph Dzierzewski pressiteates.

«Tulemused näitavad, et nooremas vanuserühmas on inimesed vastuvõtlikumad muutustele, mida toob kaasa hea uni ja üks neist muutustest on positiivne mõju emotsionaalsele üksindusele. Seda tulemust täheldati võrreldes vanemaealiste rühmadega.»

Samas ei ole uuringus uuritud, miks on kasulikud mõjud nooremal põlvkonnal rohkem väljendunud. «Miks nooremad täiskasvanud kogevad üksindusele rohkem unega seotud eeliseid kui vanemad täiskasvanud, on teadmata. Sellegipoolest on see intrigeeriv ja teemat tasub kindlasti edasi uurida,» ütles Dzierzewski.