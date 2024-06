Turses ja valutavad jalad ning vaevavad seljavalud – millest oleks abi?

Ortopeedilised tallad on veel üks vahend, mis aitab leevendada pikaajalisest seismisest tingitud vaevusi. «Ortopeedilised tallad pakuvad jalgadele vajalikku tuge, jaotades keharaskust ühtlasemalt,» ütles Meola. See aitab vähendada jalgade, põlvede ja selja koormust, mis on eriti oluline inimestele, kes juba kannatavad luustiku- või lihasprobleemide all. Ortopeedilisi taldu on saadaval erinevate toetustasemetega alates kergest kuni intensiivse toeni. Vajadusel kohandatakse need individuaalselt, et pakkuda parimat tuge konkreetsele jalatüübile ja probleemidele.

Lisaks taldadele on oluline ka õige jalanõude valik. Ortopeedilised jalanõud on kujundatud toetama jalavõlvi ja tagama stabiilsuse. «Õiged jalanõud aitavad ära hoida paljud jalaprobleemid, nagu kannavalu ja plantaarfastsiit, mis on levinud inimeste seas, kes veedavad palju aega jalgadel,» märkis Meola. Ortopeedilised jalanõud on kavandatud toetama kogu jalga ja parandama jalatsi üldist sobivust ning neil on erilised omadusi nagu suurem tallavõlv, täiendav põrutusvastane polsterdus ja reguleeritavad rihmad, et tagada ühtlane raskusjaotus ja vähendada survepunkte. Meola lisas, et valikut tehes tuleks arvestada, et jalatsid peaksid olema mugavad juba proovimisel ning edaspidi igal kandmiskorral, pakkudes piisavalt ruumi varvastele ja stabiilsust kandele.

Proviisor pani südamele, et tervislike tööharjumuste edendamine, nagu regulaarne liikumine, tööasendi vahetamine ja sobivate abivahendite kasutamine, on oluline igale inimesele, kes veedab tööpäevad püstiasendis. Tugisukad, ortopeedilised tallad ja jalanõud ei ole mitte ainult abivahendid vaevuste leevendamiseks, vaid ka ennetavad meetmed terviseprobleemide tekkimise vältimiseks.

Kasulik on lasta enda jalgu hinnata spetsialisti poolt, kes saab soovitada parimaid taldu jalavõlvi kujule ja spetsiifilistele vajadustele. Alati ei ole selleks vajalik arstile või ortopeedile aega panna, alustada võib ka apteegist. Näiteks on mitmed Südameapteegi apteekrid on saanud vastava väljaõppe ning valitud apteekides on kohapeal olemas ka lai valik erinevaid mudeleid.