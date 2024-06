Millises vanuses treenimine aitab kõige paremini hüpertensiooni ennetada?

«Teismelised ja 20. eluaastate alguses noored võivad olla füüsiliselt aktiivsed, kuid need mustrid muutuvad vanusega,» selgitas uuringu autor ja epidemioloog Kirsten Bibbins-Domingo California ülikoolist San Franciscos (UCSF) 2021. aasta aprillis, mil avaldati antud uuring ajakirjas American Journal of Preventive Medicine.

Arvukad uuringud on näidanud, et treening alandab vererõhku, kuid uus uuring, mis viidi läbi enam kui 5000 inimesega neljas USA linnas, viitab sellele, et hüpertensiooni ennetamiseks võib füüsilise aktiivsuse säilitamine noore täiskasvanueas olla eriti oluline,» ütles Bibbins-Domingo.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on hüpertensioon igal neljandal mehel ja umbes igal viiendal naisel. Kuid enamik kõrge vererõhuga inimesi isegi ei tea, et neil see on – seepärast nimetatakse seda sageli vaikivaks tapjaks.

Siiski on viise, kuidas kõrget vererõhku ümber pöörata ja üheks selliseks viisiks on treenimine.

Uuringusse kaasati üle 5100 täiskasvanu ja nende tervist jälgiti kolme aastakümne jooksul füüsiliste parameetrite ja küsimustike abil. Uuriti nende treeningharjumuste, suitsetamise ja alkoholitarbimise kohta. Igal kliinilisel hindamisel mõõdeti vererõhku kolm korda minutise vahega ja andmete analüüsiks rühmitati osalejad rassi ja soo järgi nelja kategooriasse.

Üldiselt – nii meeste, naiste kui ka mõlema rassilise rühma puhul – langes kehalise aktiivsuse tase alates 18. eluaastalt kuni 40. eluaastani, kusjuures järgnevate aastakümnete jooksul tõusis hüpertensiooni määr ja langes kehaline aktiivsus.