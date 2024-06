Veresuhkrut aitab alandada ootamatult lihtne nipp

Teadlased leidsid, et osalejatel, kes tegid enam kui 50 protsenti oma mõõduka kuni tugeva intensiivsusega treeningust õhtutundidel kella 18 ja südaöö vahel, langes veresuhkru tase märkimisväärselt terve päeva jooksul – mitte ainult kohe pärast treeningut – võrreldes nendega, kes olid iga päev väheaktiivsed.

Uuringus klassifitseeriti «aktiivseteks» inimesed, kes treenisid iga päev 21,4 kuni 42,9 minutit, ja «väga aktiivseteks» inimesed, kes tegid rohkem kui 42,9 minutit trenni päevas. Madalama veresuhkru taseme saavutamine on oluline strateegia diabeedi vastu võitlemisel, eriti ülekaalulistel inimestel.

«Kui valdkond liigub erinevate krooniliste haiguste puhul individuaalsete treeningusoovituste suunas, annab see uuring täiendavaid teadmisi peale selle, et patsientidele lihtsalt öelda, et «liigu rohkem». Vaid tuleks liikuda nii sageli kui võimalik ja võimalusel eelistada pärastlõunast ja õhtust liikumist veresuhkru reguleerimiseks,» ütles Renee J. Rogers, Kansase ülikooli vanemteadlane, kes ei olnud uuringuga seotud.