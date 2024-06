Alaseljavalu vastu leiti lihtne ja väga tõhus abinõu

Ligikaudu 800 miljonit inimest kogu maailmas kannatavad alaseljavalu all, mis on juhtiv elukvaliteedi languse ja puude tekkimise põhjus. Korduvad alaseljavalu episoodid on samuti väga levinud, kusjuures seitsmel inimesel 10st, kes on ühest episoodist taastunud, esineb aasta jooksul uus episood, vahendab Macquarie ülikool.

Uuringu vanemautor, Macquarie Ülikooli füsioteraapia professor Mark Hancock, ütleb, et leiud võivad oluliselt mõjutada alaseljavalu ravi. «Sekkumisgrupil oli vähem tegevust piiravat valu võrreldes kontrollgrupiga ja keskmine aeg enne valu kordumist oli pikem, 208 päeva (mediaan) võrreldes 112 päevaga,» selgitas professor Hancock. «Kõndimine on madala kuluga, laialdaselt kättesaadav ja lihtne harjutus, mida peaaegu igaüks saab teha, olenemata geograafilisest asukohast, vanusest või sotsiaalmajanduslikust staatusest.»

Treeningupõhised sekkumised alaseljavalu ennetamiseks, mida on varem uuritud, on tavaliselt grupipõhised ja vajavad tihedat kliinilist järelevalvet ning kallist varustust, mistõttu ei pruugi need olla paljudele kättesaadavad. Uus uuring on näidanud, et kõndimist võib edukalt rakendada palju suuremas ulatuses kui teisi treeninguvorme.