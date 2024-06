7 asja, mis aitavad vältida vähki

Ära tarvita tubakat

Suitsetamine on seotud paljude vähivormidega, sealhulgas kopsu-, suu-, kurgu-, häälepaelte-, kõhunäärme-, põie-, emakakaela- ja neeruvähiga. Isegi passiivne suitsetamine võib suurendada kopsuvähi riski. Tubakast hoidumine või loobumine on oluline viis vähi ennetamiseks. Tubakast loobumiseks küsi julgelt abi tervishoiutöötajalt. Vaata, millised on võimalused, et suitsetamisest loobumine läheks hõlpsamalt.