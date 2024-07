Lihtne elumuutus aitab langetada kaalu ja vältida vähki

Uuringus analüüsiti kuut levinud toitumistava ja nende mõju soole mikrobioomile, mis on soolestikus elavate mikroorganismide kogukond, ning kuidas selle koostise muutumine mõjutab tervist. Leiud viitavad sellele, et soolestiku mikrobioomi koostis ja suhteline arvukus võivad oluliselt muuta peremeesorganismi vastuvõtlikkust haigustele, toitainete ainevahetust ja isegi psühholoogilist heaolu.

Teadlased nendivad, et läänelikke toitumistavasid saadavad kahjulikud mõjud, näiteks kõrgem põletikutase soolestikus ja nõrgem immuunvastus, mis on iseloomulik kõrge rasva- ja suhkrusisaldusega toitudele. See võib anda teed mitmetele haigustele.

Taimsel toidul põhinev ja kiudainerikas toitumine toetavad aga tervist. Kiudainerikast toitumist on juba pikka aega soovitatud eeliste tõttu, mille see annab kaalu langetamiseks. Uues uuringus leidis kinnitust, et kiudaineterikas toitumine võib vähendada krooniliste haiguste, sealhulgas vähi ja II tüüpi diabeedi riski. Samuti toetab see baktereid, kel on märkimisväärne võime metaboliseerida keerulisi polüsahhariide, mis aitab samuti toetada tervist. Kiudaineid leidub ohtralt kaunviljades, täisteratoodetes, pähklites ja seemnetes, puu- ja köögiviljades.