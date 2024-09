Loe, millised on Soome uued toitumissoovitused

Uued 2024. aasta toitumissoovitused toovad kaasa muutusi eesmärgiga parandada soomlaste tervist ja edendada säästvat arengut. Soovitused on aluseks elanikkonna tasandi eesmärkidele ning need on eeskujuks nii inimeste tervist kui ka keskkonda ja kliimat edendavale toitumisele.

Valguallikate muutumine lihast kalale ja kaunviljadele ning täisteratoodete kasutamise suurendamine ilma soola kasutamist suurendamata on ilmselt suurimad muutused.

Soome toitumissoovitused põhinevad Põhjamaade 2023. aasta soovitustel. Soovitused saavad lõpliku vormistatud 2024. aasta lõpus.

Millised siis uued toitumissoovitused on?

Kaunviljad igapäevases menüüs

Uutes soovitustes soovitatakse süüa vähemalt 100 grammi kaunvilju päevas. Kaunviljad, nagu oad, läätsed ja herned, on suurepärane valguallikas, mis on rikas kiudainete, vitamiinide ja mineraalainete poolest. Need on ka keskkonnasõbralikud alternatiivid lihale. Lisa kaunvilju näiteks salatitesse, suppidesse, vormiroogadesse ja juurviljapihvidesse või valmista Aasia või Lähis-Ida köögist pärit hõrgutisi, mille lahutamatuks osaks on kaunviljad. Kaunviljad on mitmekülgsed ja kergesti valmistatavad, nii et nende lisamine oma dieeti on vaevatu.

Kala taldrikul on oluline

Kalasoovitus tõuseb vähemalt 300-450 grammi nädalas ning eriti hea on eelistada kodumaist järvekala. Kala on suurepärane oomega-3 rasvhapete allikas, mis on oluline südame tervisele, ajutegevusele ja põletike vähendamisele. Umbes pooled kaladest peaksid olema rasvased kalad, näiteks heeringas, lest, siig ja vikerforell. Maitsvad valikud on näiteks kalasupp, praetud ahvena- või haugipelmeenid.

Piiratud koguses punast liha