Unevõlg suurendab südamehaiguste riski

Unevõlg on lõhe kvaliteetse une koguse (umbes seitse tundi igal öösel) ja saadava une vahel. Kroonilist unevõlga on seostatud mitmesuguste tõsiste terviseprobleemidega, sealhulgas südamehaigused, neeruhaigused, kõrge vererõhk, diabeet, insult, rasvumine ja depressioon.

Osalejad, kes teatasid, et magavad vähem kui seitse tundi ööpäevas, klassifitseeriti unepuuduse all kannatavateks. Kokku tuvastati enda esitatud andmete põhjal unepuuduses 19 816 osalejat ehk 21,8 protsenti.

«Meie tulemused näitavad, et märkimisväärse osa elanikkonnast tänapäeva ühiskonnas, kes kannatavad unepuuduse all, on neil, kes magavad nädalavahetustel kõige rohkem järelejäänud und, oluliselt madalam südamehaiguste määr kui neil, kellel on kõige vähem unehäireid,» ütles autor hr Zechen Liu.