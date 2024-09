Öise eluviisiga inimestel on suurem risk selle haiguse tekkeks

Teadlased märkisid, et võrreldes keskmise kronotüübiga oli hilise kronotüübiga osalejatel 46 protsenti suurem risk II tüüpi diabeedi tekkeks, isegi pärast kohandamist muude teguritega, sealhulgas vanuse ja elustiili teguritega. See näitab, et elustiili tegurid üksi ei saa seletada II tüüpi diabeedi suurenenud riski hiliste kronotüüpide puhul.

«Usume, et mängus on ka muud mehhanismid. Tõenäoline seletus on see, et hiliste kronotüüpide ööpäevane rütm või kehakell ei ole sünkroonis töö- ja sotsiaalsete graafikutega. See võib viia ööpäevase kõrvalekaldeni, mis meie teada võib põhjustada ainevahetushäireid ja lõpuks II tüüpi diabeeti,» selgitas dr van der Velde.