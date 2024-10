Lihtne tegevus aitab kontrolli all hoida haigust, mida põeb rohkem kui sada tuhat eestlast

Regulaarse füüsilise aktiivsuse positiivset mõju astmat põdevate inimeste elukvaliteedile toetab ka American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology töögrupi 2022. aastal koostatud ülevaate artikkel. Seal tuuakse välja, et inaktiivsuse negatiivset mõju astma kontrolli all hoidmisele ei tohi alahinnata. Näiteks toodi nimetatud ülevaates välja, et astmahood, mis nõudsid hospitaliseerimist või erakorralist esmaabi, võivad tänu füüsilise aktiivsuse suurendamisele väheneda kuni 25 protsenti. Lisaks pöörati tähelepanu, et füüsiline aktiivsus aitab hoida kehakaalu normis ja vähendada haigestumist südame-veresoonkonnahaigustesse, mis omakorda aitavad paremini kontrolli all hoida erinevaid kroonilisi haigusi, mille hulka ka astma kuulub. Kitsaskohana toodi nimetatud artiklis välja, et mitmes teadustöös on uuritud mõõduka kuni tugeva füüsilise aktiivsuse mõju astmale, aga lihtsalt igapäevase füüsilise aktiivsuse suurendamise (näiteks jala või rattaga tööl käimine, liikumispauside tegemine töö ajal) mõju pole uuritud. Samas, lihtne talupoja mõistus ütleb, et ükskõik kui vähene liikumine on parem kui mitte üldse liikumine ning kui inimene pole varem harjunud liikuma, siis ongi igati sobilik alustada liikumise integreerimisest igapäevategevustesse ja nii järk-järgult füüsilist aktiivsust suurendada.