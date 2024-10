Proviisor jagab, mis turgutab sügisel vaimset tervist

Tuletan meede üldteada põhimõtteid vaimse tervise eest hoolitsemiseks, mida on eriti tähtis järgida just eesoleval sügis-talvisel hooajal. Kokkuvõttes on oluline piisav puhkus, tervislik toitumine, pahedest hoidumine (alkoholi tarbimine ja suitsetamine), regulaarne füüsiline koormus ning sotsiaalsus ehk suhted lähedastega.

Töö- ja puhkeaja tasakaal

Esimese asjana peaks üle vaatama, et töö- ning puhkeaeg oleks tasakaalus. Ööpäeva võiks mahtuda kaheksa töötunni kõrvale ka kaheksa tundi isiklike asjade ja lähedastega tegelemiseks ning kaheksa tundi magamiseks. Kaheksa tunni isikliku aja sees pean silmas, et see on aeg, kus sa ei tegele tööasjadega ja ei tunne süümepiinu, kui midagi jäi tööl lõpetamata. Kontoriinimestel on hästi lihtne avada kodus arvuti ja mõelda, et lõpetad pooleliolevad kohustused. Tegelikkuses teed sa seda vaid enda vaimse tervise arvelt. Võta endale hoopis aega, et minna õue jalutama või trenni, suhelda pere ja sõpradega või ole niisama. See on sageli parim, mida enda heaolu hüvanguks teha. Ka kodused olmet puudutavad kohustused ei ole alati kiireloomulised ja neid saab ajastada.