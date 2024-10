Vereringeprobleemide ohtu suurendab populaarne komme

Kuigi seisulauad on muutunud kontoritöötajate seas populaarseks istuva eluviisi kahjude leevendamiseks, ei too ohtralt seismine soovitud tulemusi. Uuringust selgus, et tavapärasest enam seismine ei vähenda südamehaiguste (nagu südame isheemiatõbi, insult või südamepuudulikkus) riski, vahendab Sydney ülikool.