Raske uinuda? Proovi harjutust, mis toob une paari minutiga

Tehnikat nimetatakse sõjaväe unetehnikaks ja seda arendas olümpiasprinterite treener Bud Winter. Umbes 10 protsenti maailma täiskasvanutest kannatab unetuse all, mis võib põhjustada mälu- ja kontsentratsiooniprobleeme ning suurendada krooniliste haiguste riski. Kui uneprobleemid on ajutised, võib proovida sõjaväe unetehnikat, mis hõlmab sügavat hingamist ja lihaste järkjärgulist lõdvestamist. Tehnikat pole teaduslikult tõestatud, kuid sarnaseid meetodeid on seostatud parema unega.