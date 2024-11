Eksperdid selgitavad, milline toitumine soodustab aju tööd

Selleks, et tagada oma kehale, sealhulgas ajule vajalike toitainete saamine, on oluline, et toit ei oleks liiga töödeldud. Kiire argipäevase rutiini juures on poes võimalik valida kiiresti valmivaid toite, kuid paraku on aja kokkuhoiul oma hind. Mida rohkem on toit töödeldud (praetud, õlis fritüüritud jms), seda vähem on seal säilinud kasulikke toitaineid. Teisalt võib rohkelt töödeldud ning valmistoit sisaldada suures koguses küllastunud rasvhappeid või soola ning magustatud tooted ka rohkelt lisatud suhkrut. Soolaseid, magusaid ja rasvaseid toite ning jooke võiks tarbida harva ja väikestes kogustes, sest suures koguses ja pideval tarbimisel mõjuvad need vaimsele tervisele halvasti. Lisaks on levinud arusaam, et aju vajab tegevuseks glükoosi, mis tuleb suhkrust ja maiustusest. Tegelikult ei vaja aju selleks suhkrut ja maiustusi. Organism saab piisavas koguses glükoosi tasakaalustatult ja normaalselt süües.