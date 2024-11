Miks ärkavad paljud inimesed igal öösel kell kolm?

Tegelikult on üsna tavaline, et ärkame öösel kella kolme-nelja paiku. Enamik meist ärkab öö jooksul mitu korda, aga me ei pane seda tähele, kui just ei satu muremõtete keerisesse, vahendab IflScience.

Öö jooksul läbime mitmeid unetsükleid, millest igaüks algab kergemast unest, jõudes lõpuks REM-une faasi. Pärast seda oleme suure tõenäosusega hetke ärkvel, enne kui taas uinume. Selline tsükkel kestab umbes neli tundi, nii et kui lähed magama näiteks kell 11, võidki ärgata uuesti umbes kell kolm. Ideaalis kestab see ärkvelolek vaid mõne hetke, kuid negatiivsete mõtete korral võib see muutuda pikemaks unetuks perioodiks.

Stress ei pruugi meid öösel äratada, kuid see võib muuta lühiajalised ärkamised tõeliseks kriisiks. Öösiti kipume mõtlema vähem ratsionaalselt, mistõttu tunduvad probleemid kell kolm hommikul eriti hirmutavad.

Psühholoog ja kognitiivse käitumisteraapia terapeut Greg Murray selgitab, et see juhtub seetõttu, et öösel ei saa probleemide lahendamiseks midagi ette võtta. Päeval saame olla proaktiivsed, kuid öösel jääb meil üle vaid muretseda – ja just seda meie mõistus teebki.

Lahendusena soovitab Murray tegeleda teadvelolekuga, kus keskendutakse hingamisele või meelekogemustele, et vähendada muredesse uppumise tõenäosust. Kui sellest abi pole, soovitab ta proovida lugemist, et viia mõtted mujale ja rahulikult uuesti magama jääda.